伍茲在PGA錦標賽第一天擊出高于標准杆4杆的成績，面臨被淘汰的危機. May. 21, 2022 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. “今天真是令人沮喪（frustrating）的一天。” “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國）在傷愈複出後參加的第二次正式比賽—美國職業高爾夫（PGA）錦標賽第一輪結束後做出了上述表示。這是用一句話概括大賽第一天他的競技狀態和成績的表現。 20日，伍茲在美國俄克拉荷馬州塔爾薩市的南丘鄉村俱樂部（Southern Hills Country Club•70杆）舉行的本賽季第二場大滿貫賽事PGA錦標賽第一輪比賽中，以高于標准杆4杆共74杆的成績表現不佳。以並列第99位結束首日比賽的伍茲面臨被淘汰的危機。在交通事故受傷後複出的上月美國大師賽第一天，伍茲打出低于標准杆1杆的成績，並列排在第10位，最終以並列第47位結束了比賽。 在PGA錦標賽第1輪比賽上，伍茲的開球平均距離爲346.4碼（最遠353碼），平坦球道的著陸率（上球道率）也達到了71.43%，並不差。但是果嶺命中率（上果嶺率）僅爲38.89%，處于低谷。伍茲說：“開球不錯，但鐵杆擊球不好，所以沒能把球盡量貼近洞口”，“比起抓住小鳥球，爲了把球放在果嶺上，吃了不少苦頭。” 在10號洞（4杆）開始比賽的伍茲從第一個洞開始就抓住了小鳥球，在14號洞（3杆）也成功推入距離約4米遠的小鳥球推杆，開局還不錯。但是在後半部的9個洞中，他吞下5個柏忌，僅僅抓下一支小鳥球，最終崩塌。伍茲遺憾地說：“不打高爾夫的時候還好，但腿部承載重量的時候腿仍然很疼”，“出發很好，但是沒能一直保持下去。” 與伍茲同組比賽的羅裏•麥克羅伊（33歲•北愛爾蘭）以低于標准杆5杆共65杆的成績單獨領先度過了第一天。麥克羅伊繼2012年和2014年之後，將第三次挑戰該大賽的冠軍。目前世界排名第一、上月首次在大滿貫賽事大師賽上奪冠的斯科蒂•舍夫勒（26歲•美國）以高于標准杆1杆的71杆並列排在第38位，狀態不是很好。上周在PGA巡回賽AT&T拜倫•尼爾森大賽上實現了衛冕目標的李京勳（31歲）以低于標准杆1杆共69杆的成績，位居並列第16位，在韓國選手中排名最高。

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