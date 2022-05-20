Kakao娛樂兼並美國網絡漫畫-網絡小說子公司. May. 20, 2022 07:55. by 金道炯 dodo@donga.com. Kakao娛樂與去年收購的美國網絡漫畫和網絡小說平台子公司進行合並，將加強以內容物爲中心的“Beyond Korea”戰略。 Kakao娛樂19日表示，將兼並北美網絡漫畫子公司Tapas Media和網絡小說子公司Radish Media。以Radish吸收Tapas的形式，新合並法人首席執行官（CEO）由Tapas代表金昌元擔任。法人名稱尚未確定。 作爲北美最早的網絡漫畫平台的Tapas和2016年成立的網絡小說企業Radish去年被編入Kakao娛樂的子公司。據推算，Tapas的月活躍用戶（MAU）超過320萬名，是代表北美的高端網絡漫畫平台。 據分析，此次合並是爲了集結Tapas和Radish在北美積累的故事知識産權（IP）力量，創造協同效果的決定。新合並法人不僅包括Tapas和Radish，還包括Radish去年收購的Wuxia World等3個平台。合並後，雖然3個服務仍然獨立運營，但將以合並法人的領導能力爲基礎，産生強大的協同效應。 Kakao娛樂方面期待，Tapas和Radish在當地構築的10萬名規模的創作者能夠不受網絡漫畫和網絡小說等領域的限制，推出備受矚目的IP。合並法人還將致力于將原始IP擴展到音頻內容、元宇宙（三維虛擬世界）、非同質化代幣（NFT）等多個領域。實際上，Radish針對北美市場快速成長的音頻內容市場，計劃從今年中期開始推出主要作品的有聲讀物。 Kakao娛樂代表李鎮洙（音）表示：“此次合並將超越平台之間的單純結合，成爲引領北美講故事産業進化的轉折點”，“將Tapas、Radish、Wuxia World的獨一無二的IP力量和Kakao娛樂的韓國IP相結合，創造強有力、持續的IP成功事例。”李代表提出了在3年內實現全球交易額3倍增長、北美交易額5000億韓元的目標。

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