義氣的傑克•尼克勞斯，拒絕1270億韓元的誘惑，選擇了PGA. May. 18, 2022 07:53. by 金東昱 creating@donga.com. “黃金熊”傑克•尼克勞斯（82歲•美國•照片）拒絕了約1300億韓元的巨額資金，選擇了美國職業高爾夫（PGA）巡回賽。 ESPN、《衛報》等海外媒體17日表示，尼克勞斯通過接受“Fire Pit Collective”的采訪，從背靠沙特阿拉伯資本的LIV高爾夫邀請（系列）賽那裏收到了引進提案，但他予以了拒絕。 尼克勞斯表示，“從LIV高爾夫邀請賽方面接到了1億美元（約1276億韓元）的提案，要求做與格雷格•諾曼所做的事情相似的事情。”傳奇高爾夫選手諾曼（67歲•澳大利亞）目前擔任主管LIV高爾夫邀請賽的LIV高爾夫投資的代表。尼克勞斯兩次拒絕了LIV高爾夫邀請賽的提議。尼克勞斯表示，“一次用口頭、一次通過書面形式說，‘我幫助了PGA巡回賽的開始，應該留在PGA巡回賽上’。” 尼克勞斯是在PGA巡回賽上73次奪冠的傳奇選手。6次大師賽、5次PGA錦標賽、4次美國公開賽、3次英國公開賽冠軍賽等，僅在PGA巡回賽大滿貫賽事上就獲得了18次冠軍。這是超越“皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國）在大滿貫賽事上取得15勝的最多冠軍記錄。尼克勞斯在2018年被PGA評選爲曆史上最偉大的高爾夫選手第一名，也是代表PGA巡回賽的選手。 對于一直支持LIV高爾夫邀請賽的菲爾•米克爾森（52歲•美國），尼克勞斯表示：“我建議米克爾森要有耐心”，“雖然世界很寬容，但最終還是應該由本人決定自己想做什麽。”米克爾森放棄參加將于19日開始的本賽季第二個大滿貫賽事—PGA錦標賽。

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