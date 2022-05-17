LPGA奠基人杯李旻智奪第7冠. May. 17, 2022 07:44. by 金東昱 creating@donga.com. 澳大利亞僑胞李旻智（26歲•照片）登上了奠基人杯冠軍寶座，實現了美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽個人第7個冠軍。 16日，李旻智在美國新澤西州的蒙特克萊爾上城鄉村俱樂部（72杆）舉行的大賽最後一輪第4輪比賽上，抓下3支小鳥球，吞下一個柏忌，打出了低于標准杆2杆共70杆的成績。李旻智最終打出低于標准杆19杆共269杆的成績，以兩杆優勢擊敗打出低于標准杆17杆共271杆的第二名萊克西•湯普森（27歲•美國），捧起了冠軍獎杯。這是她自去年7月在大滿貫賽事依雲錦標賽上奪冠後，時隔10個月再次奪冠，實現個人第七個LPGA冠軍。本次比賽的冠軍獎金爲45萬美元（約5.8億韓元）。 本賽季，李旻智的競技水平一直很穩定。她在3月的HSBC女子世界錦標賽上獲得並列第2位後，在4月的DIO植牙LA公開賽上獲得了並列第3位。在成績下降時也排在了並列第23位（3月JTBC經典賽），李旻智表現出了沒有起伏的競技狀態。李旻智說：“感覺氣氛很熱烈。我在本賽季真的打得很好”，“感覺到冠軍就在眼前，在不斷敲門之後終于獲得了冠軍。” 領先第二名一杆單獨領先，當天進入最後一輪比賽的李旻智在上半場沒有抓下小鳥球，反而在8號洞（3杆）吞下了柏忌。湯普森和尹天琪（24歲•美國）曾並列領先。李旻智在12號洞（5杆）打出當天的第一個小鳥球後，在14號洞（5杆）再次打出小鳥球，取得單獨領先。而她在18號洞（4杆）推入的小鳥球是奪冠的決定性擊球。 新秀崔慧珍（23歲•樂天）以低于標准杆13杆共275杆的成績並列位于第8位，申智恩（30歲•韓華QCELLS）以低于標准杆12杆共276杆的成績排在第10位。“衛冕冠軍”、世界排名第一的高真榮（27歲•索萊爾）並列位于第17位（低于標准杆8杆共280杆）。

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