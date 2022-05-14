“KG集團財團”被選定爲雙龍汽車收購預定者. May. 14, 2022 07:31. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. KG集團財團被選定爲雙龍汽車的有條件收購預定者。13日，雙龍汽車和出售主管公司EY韓英會計法人表示：“得到首爾回生法院的許可，將KG集團財團選定爲收購合並（M&A）公告前的收購預定者。” KG集團是擁有KG化學、KG鋼鐵等5家上市公司和10多家非上市公司的中堅集團。以公平交易委員會公布的公平資産（5.3460萬億韓元）爲准，在財界排名第71位。私募基金運營公司Pavilion Private Equity（PE）也參與了財團 據業界透露，KG集團財團提出了約9000億韓元的收購資金。據悉，雙龍汽車和EY韓英會計法人綜合評價了收購資金、有償增資比率及要求股份、資金籌措計劃、雇傭保障期限等，選定了收購預定者。除KG集團財團外，雙鈴集團和EL B&T也參與了11日結束的有條件收購提案。 雙龍汽車計劃下周與KG集團財團簽訂有條件的投資合同。此後，計劃在下個月以通過公開招標確定收購者的限制性競爭投標“假馬競標（Stalking Horse）”方式進行出售程序。

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