“確診者最好從確診日起3個月後接種第3、4次疫苗”. May. 13, 2022 07:46. by 李智允記者 asap@donga.com. 政府勸告說，曾患過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人群最好在確診之日起3個月後接種第3、4次疫苗。而接種過第1、2次疫苗的新冠病毒確診患者在確診3周後就可以接種。 新冠病毒預防接種應對推進團宣布，將從12日開始適用包含上述內容的“新冠病毒確診者的預防接種間隔”標准。此前，沒有確診者的接種間隔標准。之前只介紹說“如果確診者恢複並解除隔離，就可以接種”。 新冠病毒確診者的接種間隔是考慮到因感染而獲得的自然免疫維持時間而設置的。疾病管理廳發言人高在榮（音）表示：“綜合海外動向和專家意見等，推測自然免疫的持續時間在3個月以上。”美國也將感染後的接種間隔定爲3個月。 今後，第二次接種後，有感染新冠病毒經驗的人群，以確診日爲准，在3個月後進行第三次接種即可。第4次的接種間隔也一樣，同樣爲3個月。但是，第4次接種必須在第3次接種4個月後進行。 新冠病毒確診後進行第1、2次接種的人群從確診日起3周後可以接種。但是，在這種情況下，在第一次接種後必須經過8周（Novavax爲3周）才能進行第二次接種。 政府建議，即使有新冠病毒確診經驗，也要接種2次以上疫苗。雖然不建議確診者進行第3、4次接種，但如果本人願意，可以接種。如果是第4次接種，目前只有60歲以上的人群可以接種。截至12日，60歲以上新冠病毒疫苗的第四次接種率爲22.3%。

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