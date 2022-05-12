尹錫悅今天可能強行任命外交、行政安全部長. May. 12, 2022 07:44. by 趙雅拉記者 likeit@donga.com. 預計尹錫悅總統12日將強行任命因朝野分歧而未能通過人事聽證報告的外交部長候選人樸振和行政安全部部長候選人李相瑉。雖然朝野就國務總理候選人韓德洙的國會批準投票等問題針鋒相對，但為了處理韓美首腦會談、援助小工商業者等緊急懸案，尹錫悅將首先任命兩名部長。 執政黨核心相關人士11日表示：“考慮到美國總統拜登預定於21日訪問韓國並舉行韓美首腦會談等情況，急需任命負責外務和內務的外交部、行政安全部部長候選人，”“至少應該盡快開始守護國民生命和財產的工作。”這意味著，因為12日將舉行國務會議以討論援助因新冠疫情受損者的補充預算案，負責國務會議的部長行政安全部部長的任命也因此需要盡快進行。由此，有預測認為，當天國務會議之前，經濟副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬將作為代總理，提請對兩名候選人的任命，並由尹錫悅任命。 總統室正在考慮將尹錫悅主持的首次國務會議只由“尹錫悅內閣”填滿的方案。尹錫悅前壹天（10日）任命了包括秋慶鎬在內的7名部長。包括尹錫悅本人在內，“尹錫悅內閣”總共已有8人。如果尹錫悅再追加任命3名部長，僅憑“尹錫悅內閣”就可以湊滿需要11名國務委員才可以開會的法定人數，避免與文在寅政府部長們的不方便的“同居”。總統室當天表示：“在急需編制補充預算的情況下，正在深入討論以何種方式召開國務會議。” 不過，尹錫悅方面的態度是，對壹刀切任命包括保健福利部部長候選人鄭浩永等在內的未通過聽證報告的候選人持謹慎態度。因為，如果尹錫悅強行大規模任命部長，將引起共同民主黨強烈反對，導致韓德洙的批準無限期推遲。再加上6月1日地方選舉在即，新政權上臺後強行進行大規模任命，這對執政黨來說也是壹種負擔。當天下午，朝野在國會為處理韓德洙任命同意案而會面，但雙方只確認了立場差異就分手了。

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