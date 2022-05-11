新冠疫情之後，家庭溫室氣體排放量增加. May. 11, 2022 07:49. by 史誌遠記者 4g1@donga.com. 隨著因新冠疫情居家時間增加，最近兩年間首爾家庭的溫室氣體排放量有所增加。 首爾市10日公布了“溫室氣體庫存計算結果”。結果顯示，去年首爾市內溫室氣體排放量的推測值為4546.2萬噸，比向國際社會宣布減少溫室氣體排放量的2005年（4944.5萬噸）減少8.1%，比去年（4558.9萬噸）減少0.3%。 自2005年以來，首爾市內的溫室氣體排放量以年均0.5%的速度遞減。運輸、產業、發電部門的排放量有所減少。首爾市解釋說：“汽車燃料能效的改善、排放量高的工廠轉移到其他地區等，對排放量減少產生了影響。” 但在新冠疫情爆發以後，家庭的溫室氣體排放量有所增加。2019年排放量為12565噸，2021年為13351噸，兩年間增加了約6.3%。家庭排放的溫室氣體在此之前持續減少。隨著新冠疫情下自我隔離和在家辦公等日常化，冷暖氣器具等能源的使用增加，溫室氣體排放量有所增加。 2020年廢棄物領域的溫室氣體排放量也比2019年增加了3.3%。原因是壹次性用品使用增加等。首爾市氣候環境本部長柳延植（音）表示：“將結合溫室氣體減排政策，為實現首爾市的‘2050碳中和’目標竭盡全力。”

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