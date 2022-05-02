抗疫專家：“60歲以上和未接種疫苗者，室外繼續戴口罩才安全”. May. 02, 2022 07:57. by 李智允記者、金敏記者 asap@donga.com、kimmin@donga.com. 雖然從2日開始大部分室外允許“不戴口罩”，但積極奉勸新冠高危人群在室外也戴口罩。中央災難安全對策本部和醫療界專家們強調，60歲以上高齡層、未接種疫苗者、免疫力低下者等要在室外戴口罩。 以1日為基準，國內60歲以上高齡層中，沒有感染過新冠病毒者約有981萬人（相關年齡段的76.1%）。最近壹周（4月25日~5月1日）新增確診患者中，60歲以上患者占23.6%。據英國衛生安全局透露，疫苗的“預防感染效果”在第三次接種5個月（20周）後幾乎消失。韓國60歲以上高齡層大部分在去年12月接受了第三次接種。第三次接種後已經過了5個月左右的時間，因此人們擔心接種效果低下。 專家們建議，應根據本人所處狀況判斷是否戴口罩。首爾大學醫學院醫療管理學教室教授金允（音）表示：“如果和奶奶、爺爺等新冠高危人群壹起生活，在室外最好也使用。”高麗大學安山醫院感染內科教授崔元錫（音）表示：“如果不是呼吸道疾病患者等難以呼吸的人，（相比牙科口罩，）最好戴上保健用口罩。” 防疫當局積極勸告：在出現發熱、咳嗽等新冠疑似癥狀時，為防止傳播危險，應戴口罩外出。此外，在室外很難保持1米以上的距離時，因運動或吶喊等產生大量飛沫（唾沫星子）的情況下，建議佩戴口罩。 在美國新冠流行再次擴大的情況下，《華盛頓郵報》當地時間29日發表社論，稱不能對新冠病毒大流行結束持樂觀態度。該報指出：“不知道另壹種變異何時會具有壹定的傳染性和嚴重性。”報道強調，有未接種疫苗的弱勢群體，還出現了病毒集中擴散的“熱點”，因此在密閉的空間裏應該戴口罩。《紐約時報》當天報道說，美國國內50個州中的47個州中，新冠新增確診病例正在增加。 此外從1日起，可以在網上購買自我檢查套裝。此前，食品醫藥品安全廳4月4日解除了指定自檢套裝價格（6000韓元）措施。據統計，1日國內新增新冠確診患者人數為37771人；與壹周前（24日64704名）相比減少近3萬名。

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