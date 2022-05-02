李在明-安哲秀可能“上場”，6月1日國會議員補選戰局擴大至7處. May. 02, 2022 07:57. by 許桐準 hungry@donga.com. 與6月1日地方選舉同時舉行的國會議員補缺選舉共確定了7處。在選舉前30天擴大為“迷妳國會大選”級別的補缺選舉中，曾是3月9日總統選舉候選人的前京畿道知事李在明和總統職務接管委員長安哲秀被認為有可能上場，氣氛更加熱烈。 據中央選舉管理委員會1日透露，截至4月30日，現任國會議員為參加地方選舉而辭去議員職務而空缺的選區共有7處：△仁川桂陽乙（共同民主黨宋永吉，首爾市長候選人）△京畿城南盆唐甲（國民力量黨金恩慧，京畿道知事候選人）△大邱壽城乙（國民力量黨洪準杓，大邱市長候選人）△江原原州甲（共同民主黨李光宰，江原道知事候選人）△忠南保寧-舒川（國民力量黨金泰欽，忠清南道知事候選人）△昌原-義昌（國民力量黨朴完洙，慶尚南道知事候選人）、濟州乙（共同民主黨吳英勛，濟州道知事候選人）。參加地方選舉的現任議員在選舉30天前的5月2日之前辭職即可。 政治圈最關心的是李在明和安哲秀等“大人物”們是否會親自參加補缺選舉。李在明有可能參加仁川桂陽乙、安哲秀被認為有可能參加城南盆唐甲。對此，李在明方面惜字如金，表示“尚未決定”，安哲秀前壹天也對參加盆唐甲競選壹事明確表示“完全沒有考慮過”，劃清了界限。 面對在尹錫悅政府內舉行的首次全國性選舉——6月1日地方選舉，朝野兩黨將從2日起在新政府首次內閣人事聽證會局面中發生激烈沖突。繼“完剝檢調”（完全剝奪檢方調查權）立法之後，雙方又展開了“強對強第二輪”較量。政界相關人士表示：“由於共同民主黨強行處理剝奪檢查機關調查權立法的後續風暴，朝野雙方將發生更加強烈的沖突，”“在人事聽證會政局中形成的輿論很有可能對地方選舉產生直接影響，因此朝野雙方都將展開不可退讓的鬥爭。” 共同民主黨很早就把將於2日開始的國務總理候選人韓德洙、保健福利部長候選人鄭浩永（音）、法務部長候選人韓東勛等列入了“落馬名單”。對此，國民力量黨表示，“將強有力地應對共同民主黨的扯後腿。”

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