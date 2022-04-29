丘比特發射的旋律，讓人墜入愛河的5月. April. 29, 2022 07:31. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “啊，美麗的五月，百花競芳吐媚，我的心扉綻開一朵愛之花蕾。”（海涅詩、舒曼套曲《詩人之戀》第一首《燦爛鮮豔的五月》） 2020年5月與鋼琴家馬庫斯•哈杜拉（維也納國立音樂大學教授）合作推出舒曼《詩人之戀》專輯的“高貴的嗓音”男高音金世一（照片）將于5月12日在首爾藝術殿堂IBK ChamberHall舞台上帶來這一優美的舒曼歌曲集。這是因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情兩次延期後舉行的舞台。一起制作唱片的哈杜拉將擔任伴奏。 在2年前的唱片評論中，記者這樣寫道。“專輯給人最強烈的印象是對每一個歌詞單詞的鑽研、精密的細工。金世一的聲音讓人聯想到《詩人之戀》的傳奇诠釋者之一的德國男高音彼得•施萊爾，但向鼻腔內側折疊的共鳴更少，聽起來更舒服。可以和這首歌的曆代最佳錄音並駕齊驅。金世一精巧地表現的歌詞和旋律仿佛讓聽的人失戀一樣，讓休息日的夏季早晨的客廳一度陷入失落感中，忽悠忽悠轉了起來。” 金世一表示：“這首歌是我學生時期第一次接觸到的戀歌，也是非常喜愛的作品，甚至可以稱之爲‘讓人陷入初戀的奇迹’。”，“歌曲的無限想象力中，舒曼、海涅、金世一一起存在。希望接觸這首歌的人們也能在心裏展開這些有趣的畫作。” 獨奏會前半部分將演唱舒曼結婚那年作曲的歌曲集《Liederkreis》24部作品。票價爲4萬~6萬韓元。詳情咨詢：1544-1555

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