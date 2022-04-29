5月21日舉行韓美首腦會談……拜登將發表牽制中國的演講. April. 29, 2022 07:33. by 崔智善記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 aurinko@donga.com，weappon@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅和美國總統拜登將於5月21日在首爾舉行韓美首腦會談。這是尹錫悅就任總統11天後舉行的“超高速首腦會談”。 據悉，接連訪問韓國、日本的拜登正在準備在首次亞洲巡訪地韓國進行“面向亞洲的演講”。分析認為，拜登在鄰近中國的韓半島親自闡述美國的印度太平洋戰略和願景，意在糾集同盟勢力。 美國白宮發言人普薩基當地時間27日正式表示：“拜登總統將於下月20日至24日訪問韓國和日本。”她還說：“拜登總統將與尹錫悅當選總統和日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，”“將堅定承諾自由開放的印度太平洋，發展與韓國和日本的條約同盟。” 普薩基特別指出：“（此次訪問）連同5月12日、13日舉行的美國-東盟特別峰會，將擴大美國與印太國家持續1年多的集中外交。”她強調，拜登訪問韓日的核心議題是為牽制中國而糾集美國亞洲同盟國的印太戰略的壹環。 據悉，拜登計劃在訪韓期間面向亞洲地區發表公開演講。上周在拜登訪韓之前訪問韓國的美方先遣隊把可以面向普通聽眾進行演講的首爾市內主要大學等定為候選地，結束了考察。 此外，由於此次韓美首腦會談是在尹錫悅就任總統後舉行，預計雙方將就韓美同盟、朝核問題、經濟安保等問題發出合作信息。拜登政府即將正式啟動的參與印太經濟框架、改善韓日關系及加強韓美日軍事合作等也很有可能成為議題。在白宮宣布後，尹錫悅的發言人裴賢鎮表示：“尹錫悅對拜登總統決定訪韓表示歡迎，”“在發展韓美同盟及對朝政策互助的同時，還將就經濟安保、主要地區性、國際性懸案等廣泛的問題進行深入的協商。”

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