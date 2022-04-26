因共同民主黨和正義黨抵制，總理人選聽證會39分鐘內散會. April. 26, 2022 08:11. by 姜成輝記者、李允泰記者 yolo@donga.com,oldsport@donga.com. 國務總理候選人韓德洙的國會人事聽證會，在頭壹天25日上午開始39分鐘後，因共同民主黨和正義黨的“抵制”而擱淺，最終散會。共同民主黨和正義黨以“韓候選人方面提交資料不誠實”為由沒有參加會議，但國民力量黨卻針鋒相對地表示，“這是在拉新政府的後腿”。 共同民主黨非常對策委員長尹昊重當天在人事聽證會之前召開的緊急對策委員會會議上表示：“沒有檢驗就沒有位置。”“沒有驗證”就“沒有批準”，“如果要成為總理的人拒絕國民檢驗，我黨將以國民的名義拒絕不合格的總理候選人。” 在當天的人事聽證會上，共同民主黨和正義黨所屬的人事聽證委員們沒有露面。只有人事聽證特別委員會共同民主黨籍幹事姜炳元議員出席，批評稱“對國民力量黨方面單方面召開聽證會表示強烈遺憾”，然後退場。姜炳元隨後召開記者招待會表示：“連候選人及配偶的交易明細都因為沒有得到個人信息授權而不提交，國民能接受嗎?”“國民力量黨說要求的資料是原先聽證會的兩到三倍，但也只能這樣啊。因為金和張高額顧問費、外國企業數億韓元的租賃收入、幹預龍星基金、與配偶銷售美術品形成利害沖突等等，存在的疑問數不勝數。” 對此，國民力量黨全珠惠議員表示，“就像讓在冬天裏摘草莓回來壹樣，要求提交不可能的資料也很多，”“李洛淵前國務總理候選人時期，當時李候選人也以隱私為由沒有提交。”該黨相關人士表示：“雖然會盡最大努力說服共同民主黨，但同時也會繼續展開‘扯新政府後腿’的反攻。” 共同民主黨內部預測，行政安全部長候選人李相瑉和產業通商資源部長候選人李昌陽等人的人事聽證會也有可能擱淺。該黨相關人士表示：“與提出的疑問相比，提交的資料不足或不誠實的情況較多，”“目前無法進行正常的檢驗。”

한국어