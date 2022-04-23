俄羅斯涉嫌在馬裏烏波爾附近集體屠殺平民……拜登：“普京是屠夫”. April. 23, 2022 07:19. by 巴黎=常駐記者 金允鐘、華盛頓=常駐記者文炳基 zozo@donga.com、weappon@donga.com. 據美國《紐約時報》等媒體報道，俄羅斯主張已完全控制烏克蘭東南部要沖地區馬裏烏波爾的當地時間21日當天，在附近的曼湖市發現了300多處大規模集體埋藏地。與烏首都基輔附近的布恰、博羅丹卡等壹樣，關於俄羅斯軍隊在馬裏烏波爾壹帶也實施了平民集體屠殺的疑惑正在進壹步加深。美國總統拜登批評俄羅斯總統普京是“屠夫”。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，馬裏烏波爾市市長助理彼得羅·安德柳申科當天通過社交媒體“電報”表示：“2萬多名市民因俄軍喪命。俄軍將屍體收羅後裝入黑色塑料袋，用卡車運走後埋葬或遺棄。” 美國衛星企業Maxa Technology當天公開的衛星照片顯示，在距離馬裏烏波爾以西19公裏的萬湖市公墓附近發現了300多個坑。該照片長180厘米、寬3米，分別拍攝於俄羅斯軍隊占領萬湖市的3月23日至26日和4月6日。馬裏烏波爾市議會也表示,“俄羅斯軍隊在萬湖市最多埋葬了9000人”，譴責這是明確的戰爭犯罪證據。 俄羅斯軍隊在東部的頓巴斯占領了42個村莊。有分析稱，普京總統為了在5月9日二戰勝利日宣布此次戰爭的勝利，加緊占領頓巴斯，並宣布攻克馬裏烏波爾。但拜登21日反駁道：“沒有證據表明馬裏烏波爾完全淪陷。”據悉，目前烏克蘭2500名士兵和1000名平民正在馬裏烏波爾內的亞速鋼鐵廠展開最後的抗戰。 拜登當天宣布，將向烏克蘭追加支援13億美元（約1.6萬億韓元）。其中包括121臺由自殺式爆炸無人機著稱的“彈簧刀”改良而成的“鳳凰幽靈”無人機、72架155毫米榴彈炮、14萬發炮彈等。他在執政的民主黨募捐活動中兩次稱普京為“屠夫”。 西班牙總理桑切斯和丹麥總理弗雷德裏克森來到博羅斯卡屠殺平民的現場，對俄羅斯進行了譴責，同時還提供了200噸彈藥及軍需物資。英國首相約翰遜也表示：“正在對烏克蘭軍隊進行對空導彈使用方法訓練。我們還將派遣120輛裝甲車。”德國正在討論向烏克蘭派遣北約成員國斯洛文尼亞擁有的M-84坦克，並向斯洛文尼亞提供坦克和裝甲車的方案。

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