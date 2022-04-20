最新一期女子世界排名出爐，金孝周重返前十. April. 20, 2022 07:51. by 姜泓求 windup@donga.com. 17日在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽樂天錦標賽上奪冠，實現第五場LPGA勝利的金孝周（27歲•樂天•照片）再次進入了女子高爾夫世界排名前十名。 根據19日公布的排名，金孝周從上周的第13位躍升至第6位，上升了7個名次。這是金孝周自今年1月25日被擠到第11位後，時隔3個月再次進入前10名。金孝周的排名僅次于連續12周保持第一位置的高真榮（27歲•索萊爾），在國內選手中排名第二。朴仁妃（34歲•KB金融集團）從第6位跌至第9位，金世煐（29歲•美迪惠爾）從第9位跌至第10位。上周的平均排名積分從4.31分上升到5.08分的金孝周緊追排在第5位的澳大利亞僑胞李旻智（26歲•5.34分），提高了進入世界前5名的可能性。 18日回國的金孝周將參加從28日開始在京畿抱川日東湖高爾夫俱樂部舉行的韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽本賽季首場大滿貫賽事克裏斯F&C第44屆KLPGA錦標賽。在國內巡回賽上共獲得14個冠軍的金孝周在其他大滿貫賽事韓國女子公開賽（2014年）、KB金融明星錦標賽（2014年、2020年）、海特真露錦標賽（2014年）上登上過冠軍寶座。韓華金融精英賽也在2017年升級爲大滿貫賽之前的2014年奪冠。但要想實現國內大賽職業生涯全滿貫，金孝周必須在KLPGA錦標賽上奪冠，且要在韓華金融精英賽上再次登上冠軍寶座。此外，目前在美國巡回賽活動的李晶恩6（26歲•大方建設）、金雅琳（27歲•SBI儲蓄銀行）也將參加本次KLPGA錦標賽。 另外，上周KLPGA巡回賽新設大賽—美迪惠爾和韓國日報冠軍賽冠軍樸智英（26歲•韓國土地信托）的世界排名從第129位上升到了第92位。

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