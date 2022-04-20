奧密克戎變異病毒，繼XL之後XE、XM也首次在韓國境內得到確認. April. 20, 2022 07:52. by 柳根亨 noel@donga.com. 繼新冠病毒奧密克戎變異病毒XL之後，韓國境內先後首次確認了XE和XM感染者。 韓國中央防疫對策本部19日表示：“已確認兩例重組變異XE和壹例XM，正在進行流行病學調查。” XE和XM由現有奧密克戎變異毒株和又名“隱形奧密克戎”的毒株重新組合而成。 韓國兩例XE感染病例中，壹例是從英國流入的，3月27日被確診。另壹例於3月30日在韓國國內確診。XM感染病例是在3月27日確認感染變異病毒。感染者在確診初期都出現了疑似癥狀，沒有區別於現有病毒的特殊癥狀。目前，他們已被解除隔離。 防疫對策本部流行病學調查分析團長李尚元（音）表示：“從XE和XM的國內各壹例的情況來看，國內自身發生的可能性也相當高，正在進行調查。” 據悉，特別是XE毒株的感染擴散速度，比隱形奧密克戎快約10%。據世界衛生組織透露，1月以後在英國、美國、愛爾蘭等4個國家共確認了489例。英國衛生安全廳8日公布，僅英國就確診了1179例XE感染病例。此後，臺灣、泰國、日本等亞洲地區感染病例也在增加。 韓國疾病管理廳相關人士表示：“XE、XM等奧密克戎重組變異被分類為（廣義上的）奧密克戎，預計特性變化不大，”“相關傳播力、重癥度等分析資料不足，今後將加強監控。” 此外，韓國防疫當局上周（4月10日至16日）將全國的新冠危險度維持在“高”階段。雖然最近壹周內新增危重患者和死亡者分別減少了1.9%和16.9%，但判斷認為還不能就此安心。上周新增確診病例為104.3695萬例，比前壹周減少了31.8%。顯示壹名確診者感染多少人的感染再生產指數為0.78，連續3周維持在1以下，流行正在得到遏制。 李尚元表示：“流行減少趨勢有可能持續到5月下旬或6月，”“由於免疫減少和新變異毒株的出現，包括韓國在內的北半球國家可能會在晚秋增加流行。”

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