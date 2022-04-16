時隔2年零1個月，韓國終於解除保持社交距離. April. 16, 2022 07:24. by 金素英記者、柳根亨記者 ksy@donga.com,noel@donga.com. 最早從5月23日開始，新冠確診患者的隔離義務將消失，居家治療也將被廢除。這是自2020年1月20日韓國國內首次出現新冠疫情後，時隔2年零4個月再次像流感一樣進行管理。 在此之前，從本月18日起，營業時間、聚會、活動、宗教活動人員限製等保持社交距離將廢除，只保留戴口罩。從2020年3月22日開始的「保持社交距離」在2年零1個月後消失，回歸日常生活。 韓國政府15日出臺了包含奧密克戎變異毒株之後新冠疫情管理方案的「後奧密克戎應對計劃」。保健福祉部部長權德哲表示：「新冠病毒不會完全結束，但現在正是謹慎嘗試恢復日常生活的時機。」 政府25日通過修改告示，將新冠感染癥從最高水平的一級傳染病下調至二級傳染病。根據相關規定，如果患上結核、霍亂、水痘等二級傳染病，確診患者立即申報的義務就會消失。 從25日開始，經過4周的履行時間，最早將從5月23日起解除確診患者隔離義務。新冠感染者無需在家治療或隔離治療，在日常生活中可以自由使用醫院等所有設施。隨著隔離義務的消失，目前向新冠患者支付的帶薪休假費和生活費等國家補助也將消失。目前免費的新冠診療費也將由本人承擔。海外入境者的檢查也將簡化。目前，入境後第一天接受基因擴增（PCR）檢查，第六七天接受快速抗原檢查，但從6月起，只接受第一天的PCR檢查即可。 在實施757天後的本月18日，大部分保持社交距離舉措將被解除。私人聚會人員（現在10人）和飯店、咖啡廳營業限製（晚上12點）將消失。原本只允許299人的活動、集會、宗教設施人員限製也將取消。電影院、室內棒球場等地從25日開始可以食用食物。室外口罩義務化將在兩周內根據防疫情況決定是否解除。針對療養醫院及設施入住者和從業人員的預檢製以及接觸會面、外出外宿的限製暫時維持。 但有人指出，新增確診患者每天仍停留在10萬至20萬人左右，危重癥患者停留在1000人左右，放寬措施多少有些操之過急。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（音）表示：「確診患者減少趨勢將放緩，像主要國家一樣，確診患者有可能再次轉為增加趨勢。」針對這種擔憂，國務總理金富謙當天在中央災難安全對策本部會議上表示：「如果感知到新變異毒株和再次流行等危機，將根據其水平迅速重新啟動醫療資源。」

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