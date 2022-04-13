喧鬧的重建……如果現在不控製房價，又將是「痛苦的5年」. April. 13, 2022 08:03. . 隨著首都圈重建公寓的購買勢頭回升，房價正在喧鬧。據住宅市場分析機構透露，以本月4日為基準，首爾公寓價格停止連續11周的跌勢回升。教育需求較多的江南三區和總統辦公室遷入的龍山區價格漲幅較大。處於「交易懸崖」狀態的盆唐、一山等一期新城的公寓價格也呈上升趨勢。因利率上調和國內外經濟不穩定而停滯的房價再次出現了不穩定征兆。 首爾和新城重建公寓的價格之所以如此上漲，是因為不少人基待，進入新政府以後，隨著房地產限製的大量解除，期待重建事業將加快速度。當選總統尹錫悅在大選期間發布了大量放松規製的競選公約，不僅將擴大供給，還將出臺放寬重建超額利潤回收製、改革銷售價上限製、提高貸款限度等等，足以刺激住宅需求。大選結束後的約3周內，在首爾交易的149套住宅中，30%以最高價成交，說明因政策基調的變化、房價會進一步上漲的心理早已擴散。 由於忽視供給的限製一邊倒的住宅政策，房價確實暴漲。但即使如此，受競選公約的束縛，急於放寬限製，也會給房地產市場帶來錯誤的信號。總統職務接管委員會上月底發表了將多住宅擁有者排除轉讓所得稅重課一年的措施，但遭到政府的拒絕，使混亂局面進一步擴大。雖然接管委員會期待一旦解除轉讓稅後會出現待售商品，但現實情況是，不少多住宅擁有者認為減稅措施是「扛過去就好」的信號。在冷水池和暖水池之間匆忙往返的短視性房地產政策，只會給實際需求者帶來損失。 盡管重要的是以民間為主導不斷增加住宅供給，但一舉推翻一切的速度戰所帶來的副作用也難以承受。由於同時多發性的重建，周邊房價有可能暴漲，因此，各小區在設定事業時差的同時，有必要慎重處理管製哄擡房價等擾亂市場的行為。在全球利率上調和通貨膨脹重疊的「完美風暴」危機局面下，房地產政策只要觸動一個就會對整個經濟產生連鎖影響。如果沒有綜合考慮供給、需求、物價和景氣的戰略，韓國經濟就會被房價束縛，再次度過「痛苦的5年」。

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