大師賽並列第8位的任成宰世界排名上升5位. April. 13, 2022 08:05. by 姜泓求 windup@donga.com. 在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季首場大滿貫賽事大師賽上並列第8位的任成宰（24歲）將世界排名提高了5位。任成宰從上周的第26位躍升至第21位，他的平均排名積分爲4.0453分，排在獲得4.0610分的第20位喬丹•斯皮思（29歲•美國）之後。世界排名是以最近2年間所出戰比賽的成績爲基礎計算的。任成宰的曆史最高排名是去年2月創下的第16位。 新科大師賽冠軍斯科蒂•舍夫勒（26歲•美國）連續3周保持世界第一的位置，而大師賽第5名科林•森川（25歲•美國）力壓約翰•拉姆(28歲•西班牙)，從第3位躍居至第2位。拉姆在大師賽上排名並列第27位。大師賽並列第39位的金時沅（27歲）的世界排名從第49位上升到了第47位。 另外，在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽本賽季揭幕戰樂天租車女子公開賽上，10日奪冠的張秀妍（28歲）在12日發表的女子高爾夫世界排名中，從第180位上升到了第124位，大幅上升了56位。在世界排名前500名的選手中，張秀妍本周的排名上升幅度最大。亞軍李昭美（23歲）從第57位上升到了第49位。世界排名第一的高真榮（27歲）連續11周穩居榜首。本周世界前10名的排名沒有發生變化。隨著世界排名第二的內莉•科達（24歲•美國）最近接受血栓相關手術並投入康複，高真榮的獨霸體制有望持續一段時間。

한국어