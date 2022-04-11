企業的正確職責是什麽？. April. 11, 2022 07:40. . “從那以後，我把經營的基本從‘在物質和精神上追求全體員工的幸福’，大幅改變爲‘爲人類社會的進步和發展做出貢獻’。從那時起過了很長時間的今天，我仍然如此認爲。世界上沒有比這更迫切的‘企業的目的’。”―出自稻盛和夫的《一心一言》中 稱爲“活著的經營之神”的稻盛和夫與松下幸之助、本田宗一郎一起被稱爲日本三大企業家，受到了很多人的尊敬。筆者在疲憊的生活中遇到的他的書《Karma經營》也賦予了強烈的動機，之後他的書成爲了“購買第一順位”。 稻盛和夫確立了著名的“阿米巴經營理念”（在環境變化中迅速、靈活地改變組織結構），在把“京瓷”培養成全球企業的過程中，以打破壟斷市場的道義和本分進入了與本職工作無關的通信市場。爲了對抗曾是大型企業的NTT，他創立了KDDI，將壟斷市場重組爲競爭市場。退休後，他在申請法定管理的日本航空（JAL）上適用了阿米巴經營，在 1年之後創造了史上最大業績扭虧爲盈的神話。 稻盛和夫優先考慮利他之心和道義本分，與提倡“企業經營的目的是最大化股東利益”的米爾頓•弗裏德曼截然相反。他說，只要爲職員的幸福和社會貢獻而努力工作，股東的利益就會隨之而來，這給人們帶來了新鮮的衝擊。 所謂企業，就是創造利潤，負責員工的生活和幸福，繳納各種稅金，盡到社會責任的同時，爲顧客提供最好的財物和服務，爲人類社會的進步做出貢獻，他的理論讓人重新審視企業的職責。

한국어