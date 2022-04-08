醫院裏90天，出國時40天……確診後新冠免檢的時間各不相同. April. 08, 2022 07:50. by 劉彩燕記者、李勝宇記者 ycy@donga.com,suwoong2@donga.com. 對新冠康復者免予基因擴增（PCR）檢查或快速抗原檢查的時間，根據海外旅行、上學、出入醫院等不同情況而有所不同，因此到處都出現了混亂。 防疫當局認為，確診後最多3個月內，因死亡（惰性）病毒，痊愈者有可能被診斷為PCR檢查陽性。康復者在解除隔離時不另行實施PCR檢查，也是因為這個原因。 但是，對於康復者，在多大程度上免予檢查，每個機構都不一樣。這是因為防疫當局沒有統一標準。現行防疫方針規定，出國時，以出國日為準，僅限於10~40天前被確診的新冠感染康復者，提交解除隔離確認書，而不是PCR陰性證明。 相反，學生們使用的教育部自我診斷應用程序（APP）規定：「康復者從確診之日起45天內不實施快速抗原檢查。」45天後，像其他學生一樣，建議每周進行兩次自我檢查。 3月14日感染新冠病毒後痊愈的李某（28歲）說：「本來計劃去海外旅行，但覺得準備陰性證明會很麻煩，所以提前了旅行日程，」「學校看了45天免檢的新聞，因為時間不同，差點兒錯過了日程。」 出入醫院等地的規定又不一樣。首爾某大學醫院在新冠康復的監護人從解除隔離之日起3個月內不進行追加檢查。上個月曾確診新冠感染的金某（26歲）說：「保健所和地方自治團體也沒有告知在什麽情況下免檢到什麽時候。」 防疫當局認為，從最初確診之日起90天後重新檢測新冠病毒的情況和最初確診日以後45~89天內重新檢測的人中出現癥狀或與確診患者接觸的情況屬於再次感染。但防疫當局同時還表示，「從確診之日起45~80天的情況，再次感染的可能性很小」，加重了混亂。 高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）表示：「因為沒有明確的指導方針，每個機構的標準都不同，」「根據最近的研究結果，確診25天後也有可能再次感染。有必要以康復者統計為基礎，製定新的統一標準。」

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