銷售火爆，Galaxy S22上市僅6周就賣出100萬部. April. 07, 2022 07:53. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星電子的旗艦智能手機“Galaxy S22”系列上市6周後，預計國內銷量將超過100萬部。上市後，雖然卷入了GOS（遊戲優化服務）爭議，但銷售速度反而比前作快。 三星電子6日表示，對Galaxy S22系列的國內銷售業績進行初步統計的結果顯示，在正式上市43天後的8日，銷量將突破100萬部。相當于平均每天售出2.3萬多部。Galaxy S22系列銷售100萬部所需的43天比前作Galaxy S21的57天提前了2周時間。這比2019年上市的Galaxy S10的47天還要快4天。與曆代S系列相比，這是繼2017年Galaxy S8的37天、2011年Galaxy S2的40天之後，曆代第三快突破100萬部大關的。在2019年以後推出的第5代（5G）機型中，22系列初期的銷售業績最好。 從型號來看，繼承“Galaxy Note”系列的Galaxy S22 Ultra占總銷量的一半以上。Galaxy S22 Plus和Galaxy S22分別占據了20%左右的比重。 Galaxy S22上市後，在部分消費者之間因GOS繞道不可行等問題引發爭議，一度陷入了困境。三星電子立即通過軟件（SW）更新，放寬了GOS義務化措施，並開始安撫輿論。對此，設備經驗（DX）事業部門長、三星電子副會長韓宗熙在上個月的股東大會上還親自向股東們道歉。 三星電子相關人士表示：“第一季度（1 ~ 3月）韓國國內智能手機市場的需求比前一年減少了10%以上，考慮到全球供應網問題越來越嚴峻，韓國國內的銷售算是取得了相當不錯的成績。” 三星電子解釋說：“Galaxy S22系列在全球市場的銷量與前作相比增加了20%以上，在部分國家也呈現出70%左右的增長率。”

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