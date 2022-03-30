美國稱朝鮮為「持續性威脅」，擬撥款26億美元攔截洲際導彈. March. 30, 2022 07:50. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國拜登政府當地時間28日在最高層安保戰略方針《新國防安保戰略報告》中，將應對中國和俄羅斯放在首位，並將朝鮮與伊朗、暴力極端主義團體一起分類為「持續性威脅」。拜登政府為了防禦朝鮮的洲際導彈，將26億美元（約3萬億韓元）作為被提到早期部署必要性的新一代攔截導彈預算。 美國國防部當天向國會提交了2022年國防安保戰略報告，將中國定義為「多重威脅」，將俄羅斯定義為「急劇威脅」。作為應對中國威脅的首要課題，報告提出了防禦美國本土、抑製對美國及其盟國的戰略攻擊、抑製中國在印度太平洋地區的挑戰及俄羅斯在歐洲的挑戰等。美國國防部強調：「中國是最優先的課題，」「國防部為了加強對中國的遏製力，將盡快采取行動。」 2018年特朗普政府時期發表的《國防安全戰略報告》中明確指出，朝鮮是「現實且迫在眉睫的威脅」，與中俄、伊朗、恐怖分子一起是美國安保的五大主要威脅。有觀點認為，此次朝鮮發射了針對美國本土全境的洲際導彈，美國卻把朝鮮作為列為管理對象的威脅，因此，朝核問題的應對優先順序相對被後移。

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