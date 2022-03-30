IMF建議“韓國有必要重新研究房地産稅制”. March. 30, 2022 07:51. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）勸告說，文在寅政府有必要重新檢查加強的綜合房地産稅（綜合不動産稅）和轉讓所得稅等房地産稅制的效果。相反，最近出現緩和（松動）征兆的家庭貸款規制則建議有必要加強。 國際貨幣基金組織29日公開了包含上述內容的《2022年年度協商結果報告書》。IMF在評價家庭負債和房地産政策時表示：“應該重新討論房地産稅制，提高民間部門參與住宅供應的誘因。”這可以解釋爲，政府爲平息暴漲的房地産市場而加強的持有稅和轉讓稅等加重了住宅擁有者的稅金負擔，從而限制了市場的住宅供應，因此要檢查稅制改編的必要性。 另外，IMF建議，有必要進一步加強家庭貸款限制。IMF表示：“歡迎韓國政府加強住宅擔保貸款認定比率（LTV）和適用個人總負債本息償還比率（DSR）”，“低貸款利率、高信用貸款、房地産投資需求等家庭負債正在增加，房地産價格也在上升。”這與總統當選人尹錫悅提出的放寬貸款限制的公約背道而馳，因此備受關注。 IMF認爲韓國的貨幣、財政、金融政策正常化速度是適當的。但是，如果滯脹現象（經濟停滯中的物價上漲）等經濟停滯危險具體化，就要果斷應對。 也有人評價說，新政政策和財政准則的引進等非常合適。IMF表示：“歡迎引入財政准則等加強財政健全性、改善確保社會安全網的年金和反向抵押貸款等、在韓國版新政中追加人性新政的政策。” IMF預測，今年韓國的經濟增長率與今年1月發表的世界經濟展望修正報告書相同，爲3.0%。物價方面，由于利率上調和今後能源價格穩定及供應網恢複等原因，今年和明年分別提出了與韓國銀行預測值相同的3.1%和2.1%。

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