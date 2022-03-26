中勞委：「現代製鐵應該與合作公司工會進行團體交涉」. March. 26, 2022 07:22. by 李建赫 gun@donga.com. 中央勞動委員會對外包大企業做出了「應接受轉包合作企業工會的團體交涉要求」的判決。 25日從中央勞動委員會了解到，對於現代製鐵非正規職分會以現代製鐵為對象提出的交涉地位認定要求，該委員會判定現代製鐵為交涉當事人。即，現代製鐵不響應交涉屬於不當勞動行為。 非正規職分會是由現代製鐵合作企業非正規職職員組成的工會。這是全國民主勞動組合總聯盟金屬工會下屬、去年9月占領現代製鐵唐津製鐵所控製中心的團體。 對於非正規職分會方面的交涉要求，現代製鐵以「不是直接使用者」為由予以拒絕。對此，非正規職分會方面向忠南地方勞動委員會提出了救濟申請，但去年11月被判駁回。但是中勞委推翻了初審決定，支持了分會。現代製鐵方面表示：「將通過行政訴訟等所有程序闡明事實關系。」 中勞委去年6月也判定CJ大韓通運應接受民主勞總全國快遞工會的團體交涉要求。CJ方面主張：「快遞工會所屬的快遞司機們是和個別代理店簽訂合同工作的關系，」「應該與代理店進行協商，而不是外包企業。」但是中勞委沒有接受。 財界相關人士表示：「中勞委的判定違背了以勞動合同為基礎承認使用者性的雇傭勞動部的方針,」「產業現場的混亂將會增大。」

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