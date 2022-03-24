韓國水力原子力全力承攬8萬億韓元規模的捷克核電站訂單. March. 24, 2022 07:55. by 具特敎 kootg@donga.com. 項目費約8萬億韓元的捷克杜科瓦尼新核電站項目的投標正式開始，韓國水力原子力（以下韓水原）在捷克當地開始了訂單活動。韓國核電站將與美國、法國展開訂單競爭。 據韓水原23日透露，韓水原和韓國核電出口産業協會、捷克商工會議所22日（當地時間）在捷克布拉格舉行了“APR1000供應商研討會”。APR1000是韓水原向捷克方面提出的韓國型核電站。 杜科瓦尼新核電站是在捷克東南部地區建設1座1000MW級加壓輕水反應堆核電站的事業。據悉，該事業規模約爲8萬億韓元。此前，捷克電力公社于17日開始對杜科瓦尼核電站項目進行正式投標，並向韓水原等發送了投標通知書。 目前，韓國、美國、法國爲承攬杜科瓦尼核電站項目而展開競爭。預計2024年最終選定事業者。有評價稱，捷克政府正在討論最多建設3座新核電站，因此此次核電站訂單變得更加重要。 參加當地活動的韓水原社長鄭在勳與捷克産業通商部長官約瑟夫•西凱拉進行了首次正式面談，宣傳了韓國核電站建設的競爭力。鄭社長強調：“韓國具備優秀的價格競爭力和事業能力，期待訂單活動取得成果。”

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