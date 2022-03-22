工作崗位和投資取代了經濟民主化. March. 22, 2022 07:56. by 金賢智記者、金昌德記者 kjh@donga.com、nuk@donga.com. 據調查，第18屆、第19屆大選當時，兩黨候選人報道中提及最多的「經濟民主化」，在第20屆大選時被「投資者」等實際利益關鍵詞所代替。 本報對從第18屆至第20屆大選D-90日開始的90天裏同時提及兩名總統候選人的十大綜合性日報報道中，至少有一個與企業相關的特定關鍵詞的報道進行了全面分析。企業相關關鍵詞包括三星、現代汽車等5大集團的公司名稱和總裁姓名、「企業」、「財閥」、「總裁」等共25個。最終分析對象是在Big Kinds數據庫登記的12477條報道的24萬多個單詞。 除去固有名詞和地區名稱等，在20屆大選中提及最多的單詞是「工作崗位」。工作崗位在第18屆和19屆也分別占據第二位和第一位，與企業關系密切。 第20屆大選的特征關鍵詞是「投資者」（第二位）、「kospi」（第15位）、「股市」（第21位）、「交易所」（第23位）等與股票投資相關的單詞。 在樸槿惠前總統和文在寅總統對決的第18屆大選時，「經濟民主化」最常被提及。這在文在寅和國民力量黨議員洪準杓競爭的第19屆時，出現次數排在第7位。但在此次大選中，它在關鍵詞「前30名」中銷聲匿跡。在前兩次大選中並列第三位和第五位的「非正式員工」和「正式員工」此次分別排在第七和第十七位，相對來說受到的關註較少。第20屆大選的另一個特點是「前30名」中包括了「不公正」（第12位）、「公正性」（第14位）、「不平等」（第18位）等與公正相關的關鍵詞。有分析認為，隨著以「MZ一代」為中心對公正敏感的社會趨勢的擴散，總統候選人和選舉陣營將此作為了主要關鍵詞。

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