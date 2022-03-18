美國利率上調0.25個百分點……“年內將提高到1.9%”. March. 18, 2022 07:48. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國終于開始了加息。據分析，雖然烏克蘭戰爭等給世界經濟帶來了不安因素，但首先應該平息40年來最惡劣的美國物價上漲趨勢。 美國中央銀行聯邦儲備委員會當地時間16日結束了爲期兩天的聯邦公開市場委員會定期會議，宣布將目前0~0.25%的基准利率上調0.25個百分點至0.25~0.5%。至此，美聯儲自2018年12月以後，時隔3年零3個月首次上調利率。美聯儲在2020年3月新冠大流行爆發後，破格下調了利率，並維持了2年的零利率。 特別是，美聯儲當天暗示，今年剩下的6次公開市場委員會會議將上調利率。在當天公開的展示委員們今後利率展望的走勢表中，委員們預測今年底的利率水平平均爲1.9%。也就是說，如果每次會議都上調0.25個百分點，那麽在剩下的6次會議上每次都將上調利率。據預測，2023年底的平均利率爲2.8%。也就是說，繼今年之後，明年也將繼續上調利率。 美國媒體評價說，美聯儲強烈表明了今後繼續上調利率的意志，從這一點看，當天的發表多少有些鷹派（偏愛貨幣緊縮）傾向。美聯儲主席鮑威爾表示：“如果得出更快提高利率的結論，我們將這樣做。” 但隨著美聯儲上調利率的意志從側面證明了美國經濟的堅固性，當天美國股市以暴漲趨勢收盤。

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