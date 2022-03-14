對新政府期望的政策，大企業希望“積極放寬限制”. March. 14, 2022 07:41. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 陷入“四重苦”的企業們要求新上台的政府“積極放寬限制”和“修訂對企業造成負擔的法律”。 接受本報問卷調查的33家大企業中，對于“5月出台的新政府希望的企業政策”的提問，有31家做出了回答。在回答（重複回答）中，選擇“積極放寬限制”作爲新政府課題的企業最多，達16家（51.6%）。選擇“修訂對企業造成負擔的法律”的企業有14家（45.2%），其後選擇“擴大投資和雇傭獎勵”的有12家（38.7%）。 中小企業也是如此。接受問卷調查的30家中小企業中，有13家（43.3%）選擇了“修訂對企業造成負擔的法律”。 希望“擴大投資和雇傭獎勵”的中小企業有10家（33.3%），選擇“積極放寬限制”的中小企業有8家（26.7%）。 其後依次爲“通過經濟外交支援開拓海外市場”（大企業19.4%、中小企業14.5%）、“確保勞動靈活性的勞動改革”（大企業19.4%、中小企業16.7%）、“維持企業政策的一貫性”（大企業16.1%、中小企業7.3%）等。在“下調法人稅等稅制改編”方面，比起大企業（3.2%），中小企業（12.7%）的要求更多。 另外，全國經濟家聯合會與本報調查無關，13日以銷售額1000強企業（應答157家）爲對象，對新政府需要改善的經濟法律進行調查並公布了結果。在該調查中，選擇一直被指責爲模糊性等的《重大災害處罰法》（37.8%•多項回答）的企業最多。有人提出有必要完善最低工資法（32.4%）的計算方式，流通産業發展法（9.5%）也需要放寬對開店及營業的限制等。 希望政府重點推進的課題中，放寬針對各投資、各事業的限制（35.2%•多項回答）最多，其次是放寬勞動限制（25.8%）緩解准租稅負擔（15.0%）等。

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