尹錫悅稱「將經常站在媒體面前」，如付諸實行國政失敗將減半. March. 12, 2022 07:22. . 當選總統尹錫烈前天在大選勝利後舉行的首次記者會上表示：「將經常與記者們舉行座談會。我會經常站在媒體面前。」上月11日，在6家電視臺共同主辦的第二次電視辯論會上，尹錫悅也曾表示：「即使沒有特別的事情，也會每周與記者們見面一次。」雖然不知道一周一次與記者們進行無拘無束的座談會有多少現實性，但重要的是總統要持續用最短的時間回答記者們的問題。 5年前文在寅總統當選總統後，在就職演說中表示：「我要成為隨時與國民溝通的總統。總統將親自向媒體通報主要事件。下班的路上，我會去市場與碰到的人進行無拘無束的對話。有時會在光化門廣場舉行大討論會。」但是，沒有一個得到遵守。 文總統除了因朝美會談等不得不在外媒前回答提問外，只舉行了4次新年記者會、4次就任日紀念記者會、2次與國民對話。金大中前總統和盧武鉉前總統約150次親自在鏡頭前舉行了新聞發布會或記者招待會。受到共同民主黨「不溝通」批評的李明博前總統和樸槿惠前總統也經常在記者面前接受提問。 美國總統每當有懸案的時候出現在白宮記者室，親自向記者說明並接受提問。在法國，總統活動不分場所，都會設置「媒體碰面點（point de pressse）」，總統親自接受記者的提問。日本記者24小時追逐首相，而首相原則上每天要親自回答記者一次。 人們誤以為只有韓國一年舉行一兩次的總統記者會是一項特別的活動。在媒體上，總統的想法主要體現在青瓦臺核心相關人士的話上。民主是語言政治，是對語言負責的政治。只有總統的想法不是通過「青瓦臺核心相關人士」的匿名消息源、而是直接通過總統的聲音傳出來，才能實現對國民負責的政治，才能顯著減少獨斷專行的國政運營失敗。

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