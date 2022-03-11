拜登再次叫三星電子開會，「感謝向美國工廠投資21萬億韓元」. March. 11, 2022 07:44. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登當地時間9日主持了旨在擴大全球企業和半導體供應的會議，並對三星電子表示感謝。 拜登當天在白宮舉行的超黨派革新法案圓桌會議上說：「感謝三星電子出席。三星承諾投資170億美元（約21萬億韓元）在美國得克薩斯州建設半導體工廠。」他還說：「三星的投資將創造2000個好的工作崗位。」 美國商務部長吉娜·雷蒙多和白宮經濟委員會主任布萊恩·迪斯以及美光、惠普、惠而浦、美德龍等企業代表出席了當天的會議。在外國企業中，三星電子代工部門總經理崔時亨是唯一以視頻形式出席的企業。拜登總統每次召開半導體供應網會議時都會邀請三星電子。 當天的會議與半導體供應網對策一起，是為了推動拜登政府作為重點事業推進的革新法案的通過。美國眾議院上月初通過了包括向半導體事業投資520億美元（約64萬億韓元）內容的《美國競爭法案》。美國國會計劃與去年6月參議院通過的《美國革新競爭法》合並進行審查。 拜登強調半導體的重要性說：「像指甲一樣大的半導體無時不在我們的生活中。」他還指出美國國內半導體生產不足，並要求美國國會通過支援半導體產業的革新法案。白宮在會議結束後表示：「半導體製造企業在會議上討論了如何在美國國內培育半導體製造業、建立靈活的供應網。」

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