向烏克蘭戰場傳達和平旋律的鋼琴家. March. 11, 2022 07:46. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 烏克蘭難民和避難車輛蜂擁而至的波蘭梅迪卡邊境檢查站。7日（當地時間），隨著優美的鋼琴旋律響起，疲憊不堪的難民們三三兩兩地聚集在一起。演奏者是德國鋼琴家達維德•馬泰羅（41歲）。上月24日俄羅斯入侵後，他來到與烏克蘭西部接壤的波蘭東部邊境檢查站，爲難民進行演奏。 馬泰羅當天接受《東亞日報》采訪時表示：“發生了很多不該發生的事情”，“我們正努力用音樂來安慰烏克蘭人。”零下5度的天氣裏，手凍得瑟瑟發抖並流下清澈的鼻涕，但熱情的演奏仍在繼續。 他說：“這首曲子是想著和平彈的。向（弗拉基米爾）普京總統傳達和平的信息。（他）應該敞開心扉。”難民們開始稱他爲“邊境鋼琴家”。 出生于德國西南部勒拉赫的意大利裔德國家庭的馬泰羅在中部的圖林根度過了學生時期。一度站在普通鋼琴演奏會的他，有一天在電視上看到經曆戰爭慘狀的人們後下定了決心。他說自己要爲因戰爭和災難而陷入困境的人們演奏。 他爲了能讓大鋼琴在野外任何地方都能演奏，還安裝了揚聲器和擴音器等電氣設備。之後將這架鋼琴裝上拖車，前往因喪失感而無法入睡的人聚集的地方。 2012年他曾在阿富汗演奏。此後他在2014年俄羅斯強制合並克裏米亞半島，在烏克蘭政府軍和親俄羅斯分離主義叛軍之間發生內戰的東部頓巴斯地區也彈過鋼琴。他還在2015年巴黎連環恐怖襲擊、2020年因警察過度鎮壓而死亡的美國黑人男性喬治•弗洛伊德的示威現場進行了演奏。在此過程中，鋼琴還被軍人或警察沒收。 盡管如此，隨著他的演奏活動持續不斷，歐洲議會表示“爲增進人類愛和合作等共同價值做出了貢獻”，正式表明了對他的支持。當被問到“是不是只選擇太危險的地方進行演奏”時，他說，“我人生的目標是用音樂治愈內心有創傷的人。明天在另一個邊境檢查站見吧。”

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