危重癥患者和死亡者持續增加……除強調「接種重要」之外，並無其他「對策」. March. 08, 2022 07:55. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國防疫當局7日將全國新冠危險度等級評價為5個（非常低∼非常高）級別中的最高級別「非常高」。進入今年以來，以全國為基準，新冠危險度一直是「中間」或「高」，但現在首次惡化到了「非常高」的階段。即使本月內確診人數達到頂點，危重癥患者和死亡者也會持續增加，今後會給醫療體系帶來巨大負擔。 ○ 「隱形奧密克戎」一周內翻番 中央防疫對策本部每周通過18個指標評價國內新冠疫情有多危險。最近急劇惡化的指標有危重癥患者和死亡人數、重患者病床使用率等。 以7日零時為準，國內危重癥患者比前一天增加70人，達到955人。他們都是依靠人工呼吸器等機器呼吸的新冠重患者。此外，雖然確診為感染新冠病毒並住進了重癥監護病房，但由於可以自行呼吸，不包括在「危重癥患者」統計的人也達到了688人。也就是說，因治療新冠而住院的人共達1643人。 據統計，以當天零時為準，死亡人數為139人，連續5天達到三位數。重癥患者的病床使用率為59.8%，是一個月前2月7日啟動率（18.4%）的3倍左右。 最近，奧密克戎變異毒株的分支「BA.2型」（隱形奧密克戎）感染者也在增加。最近一周（2月27日~3月5日）隱形奧密克戎的國內感染檢測率為22.9%，是前一周（10.3%）的約2倍。疾病管理廳廳長鄭銀敬表示：「根據世界衛生組織的評價，隱形奧密克戎的傳播力比現有奧密克戎強約30%，」「從海外研究結果來看，（與現有奧密克戎相比）重癥化率沒有太大差異。」 ○ 事實上，政府已把防疫交給「自律」 防疫當局預測，目前的流行趨勢在3月中旬達到頂點，屆時每天的確診患者最多將達到35萬人。問題是，即使過了流行的頂點，危重癥患者和死亡人數也不會轉為減少趨勢。 特別是專家們擔心去年底的「病床大亂」重演的危險正在增大。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音）預測：「在確診患者人數達到頂點後，1、2周內的危重癥患者和3、4周內的死亡人數將分別大幅增加。」他還擔心地說：「去年年末因病床不足首都圈重患者住進非首都圈醫院的現象，可能會反復出現。」 政府強調疫苗接種的重要性。保健福利部長權德哲7日在中央災難安全對策本部會議上強調：「奧密克戎變異毒株的致命率對疫苗接種完成者來說是0.08%，與流感相似，但對未接種者來說是0.6%，是流感的6倍以上，」「將奧密克戎變異的危險視為流感水平，只能是在已經接種疫苗的時候。」 但是，除了反復說明接種的重要性外，政府還沒有推出其他方法。隨著防疫通行證（接種證明、陰性確認製）從1日起中斷，防疫當局鼓勵接種疫苗的誘因已經消失。保持社交距離的現象也在不斷放松。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來（音）表示：「現在未接種者應該自主接種疫苗，」「如果不喜歡，就應該盡最大努力避免感染。」

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