孫智宇獲得伊紮伊青少年國際比賽小提琴部門冠軍. March. 05, 2022 07:48. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 3日（當地時間）在比利時比才閉幕的2022伊紮伊青少年國際比賽中，孫智宇（藝苑學校一年級•韓國藝術綜合學校英才院•照片）獲得了小提琴部門的冠軍。孫智宇是在去年舉行的第5屆東亞青少年音樂大賽中，小提琴領域排名第一的音樂英才。比賽比賽視頻將通過伊紮伊比賽的官方YouTube公開。

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