“卓別林變成丘吉爾”，澤連斯基登上《時代周刊》雜志封面. March. 04, 2022 08:03. by 金民, 李恩澤 kimmin@donga.com,nabi@donga.com. “查理•卓別林變成了溫斯頓•丘吉爾。” 美國時事周刊《時代》（Time）3日（當地時間）在網上公開了在烏克蘭國旗上標記總統弗拉基米爾•澤連斯基（44歲）和首都基輔市民爲“英雄”的14∼21日刊的封面（照片）。盡管受到俄羅斯暗殺的威脅，但喜劇演員出身的澤連斯基仍然留在基輔，鼓舞了國民的抗戰意志，該雜志評價說：“（澤連斯基）已經進入了丘吉爾等世界領袖的行列。” 《時代周刊》報道說：“澤連斯基決定留在首都是改變曆史潮流的有勇氣的行動”，“這一舉動使美國和盟國對俄羅斯實施史無前例的制裁，降低了俄羅斯盧布的價值，使俄羅斯經濟從其余的世界中分離出來。”瑞士、瑞典等中立國家也出面支援烏克蘭，歐盟（EU）正在考慮接納烏克蘭爲會員國，這也是他的勇猛所造成的結果。 成立于1882年的法國巴黎曆史悠久的蠟像博物館“格雷萬（Grevin）”也在研究拿下從2000年開始在蠟像館裏呆了22年之久的俄羅斯總統普京的蠟像人偶，轉而展示澤連斯基人偶的方案。上月26日、27日，抗議俄羅斯入侵烏克蘭的遊客破壞了普京人偶的頭部，因此該博物館將該人偶的頭部和軀幹分離後搬到了倉庫。 當被問及普京人偶的空缺由誰來代替時，伊夫•德爾奧莫館長說“或許澤連斯基總統可以補上”，並表示，（澤連斯基）沒有離開處于危機中的祖國，成爲了英雄，因此他完全有資格站在曆史人物之間。該博物館有模仿拿破侖皇帝、世界科學家阿爾伯特•愛因斯坦、前教皇約翰•保羅二世、美國總統拜登、足球運動員齊達內、演員莫妮卡•貝魯奇等450多名知名人士的蠟像人偶。

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