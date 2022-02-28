朝鮮在烏克蘭戰爭中進行導彈挑釁，是以「普京的卒子」自居. February. 28, 2022 08:07. . 朝鮮昨天上午在平壤順安一帶向東部海域方向發射了一枚彈道導彈。導彈升空至620公裏的高度，飛行了300公裏。這是自1月30日發射中程彈道導彈4周後，今年以來的第八次挑釁。在北京冬奧會期間停止挑釁的朝鮮在俄羅斯入侵烏克蘭後，在韓國3月9日大選前10天再次發起挑釁。青瓦臺召開國家安全保障會議常任委員會，表示「深切憂慮和嚴重遺憾」。 朝鮮重啟挑釁如實地反映了朝鮮想要進入響起了出發槍聲的「美國與中俄對決」新冷戰氛圍的機會主義步伐。俄羅斯在烏克蘭國境集結兵力的1月份一個月裏，朝鮮發射了7次各種導彈。在中國的奧運會期間，俄羅斯和朝鮮都有了喘息的時間，隨著奧運會的結束，俄羅斯開始采取軍事行動，朝鮮也相應地恢復了武力示威。朝鮮外務省在挑釁之前表示，「烏克蘭戰爭源自美國的強權和專橫」，並上傳了將責任推卸給美國的文章。 恰逢韓國大選和政府交替期，朝鮮很有可能在迎來金日成誕辰110周年的4月15日之前，將挑釁程度提升到極致。由於俄羅斯行使否決權，聯合國安理會實際上已經進入植物狀態，因此朝鮮試圖在沒有任何製裁的情況下將挑釁日常化，從而被默認為「正常的國防力量強化」活動。不僅如此，朝鮮也有可能通過發射洲際導彈或核試驗等挑釁越過紅線。 乘新冷戰之機，朝鮮的冒險主義是自己挖墳墓的危險賭博。不管美國多麽重視歐洲戰線，也不會坐視威脅本土的核導彈挑釁。對於現在處於四面楚歌的金正恩來說，也許他會期待作為中俄獨裁者聯盟的下層成員能夠找到出路，但最終還是以中俄棋盤上的卒子自居。如果中俄自己處境困難，可能會把它當作最先交出去的犧牲品。

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