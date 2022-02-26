美國從本月初開始與韓國共享入侵情報……韓國政府對單方面製裁俄羅斯仍持消極態度. February. 26, 2022 07:32. by 申振宇記者、朴孝穆記者 niceshin@donga.com,tree624@donga.com. 美國宣布對俄羅斯實行出口管製，但並未將韓國列為參與國家。盡管韓國政府已經表示將參與國際社會製裁，卻被拜登政府排除在「參與國名單」之外。據悉，有人指出，美國從本月初起已向韓國政府共享了有關此次烏克蘭事態的詳細情報，美國要求韓國積極協助的情況下，韓國仍保持消極態度，因此拜登政府可能對此流露出了不滿。 美國商務部當地時間24日公布了針對俄羅斯的全面出口限製計劃，並解釋說，美國與歐盟、日本、澳大利亞、英國、加拿大、新西蘭進行了合作，這些國家將共同參與。這裏沒有提到韓國。此前，美國白宮高層官員當地時間22日表示，就對俄製裁問題與同盟國進行了協商，當時美國也沒有將韓國包括在內。 綜合《東亞日報》25日的采訪，美國從本月初開始與韓國政府共享了有關此次事件的具體情報。據悉，就烏克蘭的火藥庫——東部頓巴斯，美國本月初已經提供了該地區的動向情報，並對今後的局勢等進行了比較準確的預測。據悉，韓國政府在本月中旬已經從美國得到了俄羅斯在白俄羅斯建設野戰醫院等軍隊支援設施等戰爭準備情況和展開網絡戰爭可能性的諜報。 美國不僅向韓國政府共享了如此詳細的局勢動向，而且還向韓國政府共享了最近對俄出口管製製裁案，並說服韓國政府共同參與製裁等，但政府一直以經濟負擔為由猶豫不決。直到俄羅斯正式發動進攻的24日，文在寅總統才表示，「為遏製武力入侵和和平解決事態，對國際社會包括經濟製裁在內的努力表示支持，並將參與其中，」暗示將參與製裁。 但據悉，韓國政府仍在討論具體何時、以何種方式實施製裁。從目前來看，單獨製裁的可能性也不高。總統國民溝通首席秘書樸秀賢25日就獨自製裁表示，「現在不是只有我們能獨自做些什麽的時代」，再次確認了尚未進行討論的立場。也就是說，考慮到與俄羅斯的關系，韓國不會執意站在製裁第一線。對此，曾任外交部第一次官的國民力量黨國會議員趙太庸在與《東亞日報》的通話中警告稱：「在俄羅斯已經違反國際法並受到指責的情況下，不知道為什麽韓國還要看眼色行事，」「相比不刺激俄羅斯而獲得的利益，與美國在同盟戰線之外的損失更大。」

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