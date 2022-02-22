內憂外患疊加「懸崖」經濟，既無危機意識也無解決方法的候選人們. February. 22, 2022 07:41. . 昨天朝野4名大選候選人參加第三次電視辯論，強調自己是「精通經濟的總統候選人」。共同民主黨總統候選人李在明就昨天通過的17.5萬億韓元的補充預算表示，「將在本周內迅速執行」，並追加提出了廢除證券交易稅等救市政策。國民力量黨候選人尹錫悅在社交媒體上共享了法國總統馬克龍撤回擺脫核電承諾的報道，並表示，「將取消脫核電政策，建設核電最強國家」。國民之黨候選人安哲秀提出了「確保五大超差距科學技術、培育五大全球領先企業、進入五大經濟強國行列」的「三五公約」。正義黨候選人沈相奵表示將全面修改損失補償法，100%補償個體戶的損失。 雖然候選人們都自稱是挽救民生經濟的最佳人選，但有人指出，對於國民現實生活中面臨的困難和危機並沒有問題意識。消費者物價時隔10年連續4個月上漲3%左右，菜籃子物價和餐飲價格更是暴漲，百姓們的痛苦正在加重，卻沒有候選人提出如何解決物價問題。對於給國民帶來嚴重不便、持續罷工和非法占據的民主勞總快遞工會，李、尹兩名候選人也一直保持沈默。 目前世界經濟正陷入極度不透明的境地。因此，由於原材料、零部件價格的上漲，中小企業正在考慮是否應該繼續運轉工廠，大企業的盈利能力也在下降，導致整個貿易收支陷入赤字的泥潭。隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入倒計時，盡管進軍兩國的韓國企業急得直跺腳，大選候選人們也沒有表現出關心。 有預測稱，如果不能明智地應對這種內憂外患，5年後韓國的增長率將下降到1%至2%左右。去年，由於房價暴漲和出口企業的活躍，稅金增加了60萬億韓元以上，但從今年開始，由於資產市場的急速冷卻、企業對外不利因素的增加，稅收減少的可能性不小。盡管如此，朝野有力候選人對國民重要的經濟問題沒有表現出太大關心，卻提出「要花去數百萬億韓元稅金的福利公約」，索要選票。候選人們應該認識到，國民需要的總統不是增加國家債務、分發公款的人，而是認真思考國民面臨的經濟問題、拿出解決方法的領導人。

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