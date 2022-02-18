不捅鼻子，用漱口水早期診斷新冠肺炎. February. 18, 2022 07:47. by 李貞雅記者•金民秀=東亞科學記者 reborn@donga.com. 國內研究組開發出了以簡單漱口的方式采集新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）標本的方法，並推出了相關商品。如果結合快速抗原檢查，不僅可以在短時間內檢查多數人，而且不用將棉簽紮進鼻子裏也能進行檢查。 韓國基礎科學支援研究院（KBSI）17日表示，生物化學分析組責任研究員權約瑟與KBSI研究所企業Bio3S、全北大學醫院診斷檢查醫學科金達植教授組共同開發出了可以早期診斷新冠病毒的漱口液。 目前，要想采集新冠病毒標本，必須將棉簽插入鼻腔深處。不僅痛苦、不愉快，而且非醫療人員做的話，准確度會比醫療人員低很多。基因擴增（PCR）檢查在新冠病毒確診患者劇增的情況下，還會誘發醫療人力不足。 研究組注意到，刀豆的特定成分能夠很好地去除附著在皮膚表面的新型冠狀病毒等。利用這一點，開發出了高濃度采集口腔病毒的漱口液，並推出相關商品“V-Care漱口液”，進入了市場銷售階段。 研究組解釋說：“如果將V-Care漱口液與快速抗原檢查相結合，就可以輕易采集標本，以高准確度查明確診與否。”金教授組進行臨床試驗的結果顯示，與感染新冠病毒6天內感染者是否有症狀無關，快速抗原檢查的准確度達到了97.8%。研究組表示：“效果非常明顯，可以代替PCR。”相關研究結果10日刊登在國際學術雜志《微生物光譜》網絡版上。

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