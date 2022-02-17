韓美當局協調「拜登5月底訪韓」. February. 17, 2022 07:35. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 記者當地時間15日獲悉，韓美當局正在討論美國總統拜登5月底訪問韓國與新總統舉行首腦會談的方案。 拜登為參加日本、澳大利亞、印度等國參加的安保合作機製「四國機製」峰會，正在協調5月底訪日。韓美當局以此為契機研究其訪韓並舉行首腦會談的方案。 如果拜登訪韓，將是他自去年1月就任以來首次訪韓。他很有可能與在3月9日大選中當選並於5月10日就任的韓國新總統舉行首腦會談。 對於新總統就任後美國總統訪韓這一史無前例的的可能性，部分人士對匆忙的準備日程表示擔憂。新總統就任後在最短時間內舉行韓美首腦峰會，是2017年文在寅總統就任51天後訪問美國與時任總統特朗普舉行。 韓國駐美大使李秀赫當天在常駐記者座談會上表示：「韓美非常擔心朝鮮接連發射導彈，正在繼續討論讓朝鮮走到對話桌前來的方案。」據悉，韓國外交部長鄭義溶不久前表示，已經向美國傳達了新的對朝提議，韓美正在討論提高與朝鮮的溝通渠道級別的方案和追加對朝製裁。 李秀赫就烏克蘭事態表示：「正在慎重討論合作方案。」據悉，美國要求韓國在俄羅斯入侵烏克蘭時參與出口管製，並要求韓國對把輸韓天然氣向歐洲供應的方案予以合作。

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