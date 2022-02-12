女子3000米接力-男子500米…韓國短道速滑挑戰“黃金星期天”. February. 12, 2022 07:15. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國短道速滑代表隊將挑戰“黃金星期天”。 韓國將在2022年北京冬奧會開幕第10天的13日，在短道速滑女子3000米接力和男子500米比賽中同時衝擊金牌。雖然是在同一天舉行的，但兩個項目的曆屆奧運會成績卻相差甚遠。女子接力項目共獲得6枚金牌，爲曆屆最多，而男子500米項目的金牌最少。在1994（挪威）利勒哈默爾冬奧會上，蔡智勳獲得的金牌就是全部。 挑戰奧運會三連冠的女子代表隊（賽季排名第2位）因大賽前受到禁賽處罰的沈希熙（25歲）和受傷的金智宥（23歲）的離隊，經曆了混亂的氣氛。盡管如此，在半決賽上，王牌選手崔珉祯（24歲，城南市廳）在還剩最後半圈時成功實現外道超越，以小組第二名的成績穩獲決賽權。 在決賽上，東道主將下達“中國（第4位）警戒令”。女子接力全程27圈，每1.5圈進行交接。如果不想因爲反複的判罰爭議而哭泣，最重要的是盡量減少與中國選手的衝突。由蘇珊娜•舒爾廷（25歲）率領的荷蘭（第1位）、金•布廷（28歲）領銜的加拿大（第3位）也是不容小觑的對手。 在男子500米比賽中，黃大憲（23歲•江原道廳）、李俊瑞（22歲•韓國體育大學）將時隔28年再次挑戰金牌。在該大賽1500米比賽中獲得金牌的黃大憲4年前在平昌獲得銀牌，在500米比賽中也顯示出了強大的實力。

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