「不戴口罩」……美國解除防疫的方針全方位擴散. February. 11, 2022 07:33. by 紐約=常駐記者 柳在東、巴黎=常駐記者 金允鐘 jarrett@donga.com、zozo@donga.com. 隨著新冠病毒變異奧密克戎毒株的擴散趨勢出現穩定跡象，美國和歐洲解除「確診患者自我隔離」等防疫措施的動向正在加強。 美國多個州在當地時間9日表示，在病毒活動減少的春天即將到來之際，新冠主導品種奧密克戎毒株的致命率較低，因此開始陸續轉變防疫政策。 紐約州州長凱西·霍科爾當天表示：「從10日開始，將解除室內工廠戴口罩義務化措施。」在餐飲場所、購物中心、商店、辦公室等地，要求顧客戴口罩或確認是否接種疫苗的義務將消失。 伊利諾伊州州長弗裏茨克也表示：「從28日開始，將解除除學校以外的室內空間口罩義務化措施。」馬薩諸塞州決定本月底解除校內口罩義務化措施。截至9日，美國一周平均單日新增確診患者為22.7903萬人，兩周內減少了63%。同期住院患者也減少了29%。 據英國廣播公司（BBC）報道，歐洲也認為新冠病毒大流行已成為流感等季節性流行，正在全面解除防疫措施。 英國首相鮑裏斯·約翰遜當天在下院表示：「如果確診為陽性，將在本月內結束自我隔離等最後剩下的防疫措施。」法國也決定在下個月解除餐廳或大眾交通等大眾利用設施的新冠疫苗通行製度和室內戴口罩的義務。德國政府也表示：「從16日開始，除超市和藥店外，全國所有商店都將解除提示疫苗的義務。」波蘭、捷克政府製定了內部方針，最早在3月份解除所有防疫措施。

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