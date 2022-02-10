馬克龍為解決烏克蘭問題出力，被指「鬧烏龍」引爭議. February. 10, 2022 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 法國總統馬克龍（45歲，照片）正在積極解決烏克蘭戰爭危機。但有人指出，他為了在4月總統選舉中再次當選、為了爭取前德國總理默克爾退休後空缺的歐盟第一把手位置等，鬧了一場「烏龍」。盡管俄羅斯入侵的威脅尚未消除，但馬克龍過於樂觀，認為在自己的介入下，戰爭危機很快就會消失。 據路透社等媒體報道，馬克龍7日在俄羅斯莫斯科會見俄羅斯總統普京時表示：「通過我們兩人的會談，烏克蘭危機將得到緩解。」他還表示，普京對他說：「不會惡化烏克蘭邊境地區的軍事緊張局勢。親俄民兵較多的烏克蘭東部頓巴斯地區也將遵守和平協定，派遣至白俄羅斯的俄羅斯軍隊也將撤出。」 但就在一天後，俄羅斯總統府發言人佩斯科夫正面反駁，稱之為「毫無根據」，「俄羅斯沒有和法國達成這樣的協議」。他還同時貶低法國和馬克龍說：「法國雖然是歐盟成員國，也是北約成員國，但不是歐盟領導人，北約也由其他國家（美國）主導。」 就連烏克蘭也表現出懷疑的反應。烏克蘭總統澤連斯基8日在首都基輔與馬克龍舉行了會談，但他表示「我不太相信別人的話」，作出了很難完全相信馬克龍所言的反應。美國《紐約時報》貶低說，「俄羅斯的立場是，應該由美國來與俄羅斯進行談判，而不是法國」，認為馬克龍的「穿梭外交」削弱了法國外交權威和信任，在消除烏克蘭危機方面也沒有取得成功。

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