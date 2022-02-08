「烹飪機器人」代替「炊事兵」……在軍隊訓練所十分活躍. February. 08, 2022 07:54. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國國防部7日公開了與產業通商資源部共同投入忠南論山陸軍訓練所的「烹飪機器人」試用現場。從去年11月開始，設置在陸軍訓練所28團食堂的烹飪機器人被用於油炸、炒菜、做湯和做飯等4種工作。 該餐廳24名廚師每天負責3000人的一日三餐。由於反復進行大規模炊事等高強度作業，炊事兵不得不暴露在燒傷、筋骨系統疾病等受傷的危險中。當天公開的畫面中，在炊事兵將油炸食品材料裝入桶中後，烹飪機器人將其攪勻後放入油中，按照規定的時間進行油炸，然後自動放入傳送帶。這減輕了炊事兵們在熱鍋前大汗淋漓的辛苦。 炒菜也由機器人來代替。只要把炒菜材料放入桶中，機械臂形態的烹飪機器人就會承擔攪拌的工作。洗米的過程也被自動化設備所代替。高速清洗出來的大米和適量的水自動計算匹配後裝入鍋中。軍方表示，如果用機器人代替單純的反復烹飪作業，可以減少炊事兵的業務，減少烹飪過程中的失誤，提供優質的食譜。國防部長官徐旭和產業通商資源部長官文承旭當天來到現場，與訓練兵一起品嘗了烹飪機器人製作的供餐。 軍方計劃以試運營結果為基礎，研究在多個部隊的軍人供餐設施中使用機器人的方案。軍方相關人士表示：「這是首次投入前所未有的設備，所以還沒有完全優化到烹飪現場，」「今後將研究在小規模廚場等每個烹飪設施投入合適的機器人設備的方案。」

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