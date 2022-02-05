「伊斯蘭國」首領被清除……在射殺警告後與家人一起自殺式爆炸. February. 05, 2022 07:15. by 紐約=常駐記者 柳在東、開羅=常駐記者 黃成浩 jarrett@donga.com、hsh@donga.com. 當地時間3日，遜尼派武裝組織「伊斯蘭國」的首領阿布·易蔔拉欣·哈西米·庫拉西（照片）被清除。當時緊急的幕後故事被公開。據悉，庫拉西一直把家人、住在同一棟樓裏的兒童當作「人體盾牌」，躲避美國的攻擊，因此在此次行動中平民的損失也不小。 據美聯社等媒體報道，當天夜間1時左右，載有數十名美軍特種部隊的3架直升機抵達敘利亞西北部伊德利蔔省阿特邁赫村。庫拉西隱居在被橄欖樹包圍的三層單獨住宅的三樓，二樓住著「伊斯蘭國」頭目。一樓居住著與「伊斯蘭國」無關、甚至不知道庫拉西存在的民間人士。 當時美軍沒有立即對住宅發動攻擊，而是通過擴音器數次警告，讓「女性和孩子們出來」。之後傳來槍聲和爆炸聲，庫拉西與妻子及兩個子女自殺身亡。據悉，二樓的「伊斯蘭國」頭目也被發現與妻子一起死亡。行動結束後，應急人員到達現場時發現，盡管有部分居民躲避，但包括6名兒童和4名女性在內，共有13人死亡。 美國總統拜登通過對國民的演講自我評價稱：「這一事實證明，不管恐怖分子躲在世界任何地方，都能消除威脅，」「向恐怖分子發出了『追趕你們並找出你們』的強烈信息。」他指責庫拉西「不顧家人的生命，像前任一樣帶走了家人。」庫拉西的前任阿布·巴克爾·巴格達迪也在2019年美軍的攻擊中選擇了與家人一起自殺式爆炸。 美國白宮也公開了拜登總統與副總統卡梅拉·哈裏斯、幕僚們在白宮地下指揮室指揮作戰的照片。英國《每日電訊報》評價說：「作為美國首位女副總統，哈裏斯並未受到太大關註，她在總統旁邊展示了自己的存在感，而且所有與會者都戴著口罩，這一點非常引人註目。」有分析認為，因烏克蘭戰爭危機、阿富汗撤軍混亂等受到批評的拜登政府試圖通過強調這一難得的對外成果，避免支持率下滑。

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