韓國執政黨黨首宋永吉確診新冠感染……離大選還有一個多月，共同民主黨進入緊急狀態. February. 05, 2022 07:20. by 權五赫 hyuk@donga.com. 共同民主黨代表宋永吉被確診感染新冠病毒。再加上其他選舉對策委員會人士也被確診，在總統選舉即將到來之際，共同民主黨進入了緊急狀態。 據共同民主黨4日透露，宋永吉前一天（3日）的自我檢查試劑盒檢查結果呈陽性後，立即接受了基因擴增（PCR）檢查，並於當天上午接到了陽性通報。共同民主黨表示：「最近宋代表和總統候選人李在明沒有見過面，」「宋代表進行7天的自我隔離後，如果重新接受檢查出現陰性，隔離就會被解除，不會影響從15日開始的正式競選運動。」宋永吉雖被確診，但沒有異常癥狀，計劃在隔離狀態下通過視頻會議等處理業務。 隨著宋永吉的確診，3日與他一起出席非公開最高委員會議的黨領導層也在當天進行了自我檢查試劑盒檢查。最近與宋永吉一起用餐的前黨代表李洛淵當天也接受了PCR檢查。李洛淵原先決定6日與李在明一起訪問釜山，但已取消日程。共同民主黨相關人士表示：「選舉對策委員會的部分黨務工作者也被確診，」「短期內將減少面對面會議，提高在家辦公的比重，致力於防止擴散。」

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