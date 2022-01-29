京釜高速公路華城至良才地下也將開通公路. January. 29, 2022 07:13. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 經常堵車的京釜高速公路京畿華城至首爾良才區間（32.3公裏）將地下化。地面公路原樣保留，並在地下開鑿隧道，增加高速公路容量，以這種方式在京釜高速公路上開拓地下化區間，這還是第一次。 韓國國土交通部28日表示，包含上述內容的《第二次高速公路建設計劃（2021 ~ 2025年）》經過道路政策審議委員會的審議最終確定。高速公路建設計劃是依照公路法每5年制定一次的法定計劃。 另外，首都圈第一循環高速公路京畿退溪院至板橋區間（31.5公裏）和京仁高速公路仁川南青羅至首爾新月區間（19.3公裏）也將開通地下公路，以消除交通堵塞。同時，江原甯越-三陟、忠北榮洞-鎮川、慶北星州-大邱區間也將建設高速公路。此次建設的高速公路全國共有37條，總事業費達55萬億韓元。政府計劃在今後3、4年內，經過預備妥當性調查，從事業可行性高的地區開始，最快于2025年動工。

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