日媒：「日本政府堅定了推薦佐渡礦山申報世界遺產的方針」. January. 29, 2022 07:14. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本媒體28日報道稱，日本政府決定推薦日帝強占時期強征朝鮮勞工的「佐渡礦山」申報聯合國教科文組織的世界文化遺產。日方原先考慮到韓國的反對可能難以申遺成功，決定保留，但在自民黨內部保守派強烈反對後改變了方向。預計韓日關系將進一步冷卻。 日本廣播協會（NHK）當天報道說：「一直推進世界文化遺產登記的日本政府已經確定了向聯合國教科文組織推薦佐渡礦山的方針。」《朝日新聞》也報道說：「岸田文雄政權已經朝著向聯合國教科文組織推薦佐渡礦山的方向進行了最終調整，」「預計將在2月1日的內閣會議上取得諒解。」日本政府需要向聯合國教科文組織推薦的截止日期是2月1日，因此內閣批準後日方將立即提出申請。如果今年申請，最終結果將在明年夏天揭曉。 日本政府內部起初慎重論占優勢。岸田曾一再表示，「正在綜合研究在實現（世界文化遺產）登記方面什麽最有效」，並暗示如果能在審查中落選，就不會申請。聯合國教科文組織去年采取了在申報世界紀錄遺產時如有會員方反對就不能登記的製度，該製度也是日本主導的。如果韓國表示反對，佐渡礦山就很難列入世界文化遺產名錄。 對於日本政府突然改變方向的背景，《朝日新聞》分析說：「岸田首相在夏季參議院選舉之前重視了（佐渡礦山所在的）新潟縣和自民黨內部的聲音。」特別是自民黨的強硬派們提及「歷史戰爭」「國家名譽」等，向政府施壓。前首相安倍晉三27日在自己的臉書賬號上寫道：「有必要冷靜判斷，如果（推薦佐渡礦山）推遲到明年，申報成功的可能性是否增加。既然（韓國）提起了『歷史戰爭』，就不能回避。」被稱為「女安倍」的日本極右女性政治家、自民黨政務調查會長高市早苗24日在國會對政府質詢中表示：「這與國家的名譽有關。必須要在今年推薦。」據悉，新潟縣向政府要求，「即使申遺失敗也沒關系，請在今年推薦」。 韓國政府表示，「這是朝鮮人被強製勞役的受害現場」，反對將佐渡礦山列入世界文化遺產名錄。日本方面聲稱，申請範圍僅限於江戶時代（1603年至1867年）的歷史，與強製勞動無關。

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