美國半導體庫存不足5天…供不應求狀況或將至少持續6個月. January. 27, 2022 07:53. by 兪載東 jarrett@donga.com. 據一項調查結果顯示，隨著全球半導體供應困難日益嚴重，各企業的半導體芯片庫存量在2年內下降到了八分之一水准。 美國商務部25日（當地時間）表示，收集半導體供應網絡相關信息後得出了上述結論。此次發表是商務部于去年11月從三星電子和SK海力士等全世界150多家半導體制造及需求企業得到包含庫存和銷售信息等資料後進行分析的結果。 商務部表示：“半導體芯片平均庫存量在2019年達到40天，但去年降至不足5天，而且核心産業領域的庫存量更少。” 商務部接著表示，“去年對半導體芯片的平均需求比兩年前的2019年多17%。供需之間存在重大分歧（嚴重不平衡）。” 報告書指出，如果因此而在海外發生半導體工廠關閉2、3周等幹擾因素，美國國內的制造設施就會出現障礙，有可能會出現暫時解雇工人的情況。接受此次調查的企業預測說，半導體供求不平衡狀況至少會持續6個月。 針對供應困難的情況，商務部打出了“價格調查”這張牌。美國商務部部長吉娜•拉蒙多當天在新聞發布會上解釋說：“在此次調查中，發現通過經銷商銷售的芯片以非正常的高價出售，因此打算對這種銷售慣例展開調查。”雖然沒有具體說明調查領域，但預計將包括商務部指出的（半導體芯片）“不足”的醫療器械及汽車芯片等領域。但有人指出，僅憑當局行使調查權限，控制供應的對策，根本無法解決半導體不足現象。 拉蒙多部長表示：“就半導體供應問題，我們幾乎沒有擺脫危機”，“半導體供應網絡非常脆弱，將持續到我們增加生産爲止。”

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