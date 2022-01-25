LPGA開幕戰 韓裔選手姜孝林後來居上奪冠. January. 25, 2022 08:04. by 金正勳記者 hun@donga.com. 旅美僑胞丹尼爾•姜（30歲•韓文名姜孝林）在2022賽季美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽揭幕戰中反敗爲勝獲得了冠軍，自2020年8月奪冠後，時隔1年零5個月終于斬獲了職業生涯第6個LPGA冠軍。 24日，在美國佛羅裏達州奧蘭多的諾娜湖高爾夫鄉村俱樂部（72杆）舉行的希爾頓分時度假冠軍賽最終輪第4輪比賽上，姜孝林抓住6個小鳥球，吞下2個柏忌，打出了低于標准杆4杆共68杆的成績。最終合計擊出低于標准杆16杆共272杆的姜孝林以3杆優勢戰勝布魯克•亨德森（加拿大），並獲得了22.5萬美元（約2.7億韓元）的冠軍獎金。姜孝林說：“上個賽季沒有獲得過冠軍，經曆了很多困難，但今年的飲食生活發生了變化，體重也有所增加，想要有所改變。也許正因爲如此，即使今天獲得冠軍，我也沒有緊張或興奮，心情很平靜。” 朴仁妃（34歲）當天在前半場9個球洞抓住4個小鳥，以1杆之差緊緊追趕姜孝林，似乎要反敗爲勝。但是在後半場9個洞中她吞下5個柏忌，在第4輪失去了1杆，最終以低于標准杆7杆共281杆的成績排在了並列第8位。朴仁妃說：“作爲本賽季的第一場比賽，整體感覺還不錯，做得不錯。但可能是因爲最後兩天天氣太冷，很難感覺到擊球感覺，所以不知道哪個部分出了問題。”當天最低氣溫降至4度，比賽在寒冷的天氣中進行。另外，世界第一內莉•科達並列位于第四位。 在明星賽上，美國職業棒球大聯盟（MLB）出身的德裏克•勞（美國）與安妮卡•索倫斯坦（瑞典）同杆（138分）後在延長賽上獲勝，拿到了10萬美元（約1.2億韓元）的冠軍獎金。該比賽從2019年開始，由29名LPGA巡回賽選手和50名名人參賽，組成一組進行比賽。巡回賽選手們以72洞比杆賽的形式進行比賽，而著名人士的明星賽則以變形的史伯特記分法（Stableford System）進行比賽，分別決出名次。

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